Засідання намічене на сьогоднішній вечір.

Депутати від "Слуги народу" 15 лютого скликали засідання фракції, на якому збираються обговорити законопроекти, що стосуються легалізації цивільної зброї та тимчасового спрощення митного оформлення" євроблях " в Україні.

Читайте такожУ Зеленського назвали можливих політичних союзників "Слуги народу"Засідання намічене на 18: 00 понеділка. Деталі порядку денного розповіла виданню OBOZREVATEL заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Будемо обговорювати проект закону про легалізацію цивільної зброї (№4335) і про "євробляхи" (№4644-д), А також ще низку законопроектів. Очевидно, що ці два будуть найбільш важливими", - зазначила Кравчук.

За її словами, порядок денний цього засідання фракції буде традиційним. На ньому депутати також розглянуть низку кадрових питань.

"Але це не обов'язково про пана Вітренка. Нам треба обговорити ситуацію, що виникла навколо Уруського, різні думки нардепів. Наскільки знаю, у нього є підтримка і прем'єра і в принципі профільного Комітету Верховної Ради, президента. Тому, треба зняти дискусійні питання всередині фракції", – пояснила Кравчук.

Як відомо, у Верховній Раді почали збір підписів за відставку віце-прем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Це сталося після скандалу з його п'яним заступником Віталієм Немилостивим.

Що стосується Юрія Вітренка, то ще 17 грудня 2020 року Раді не вистачило 40 голосів для призначення його віце-прем'єром – міністром енергетики. Раніше профільний комітет також відхилив його кандидатуру. Однак відразу після цього Кабінет міністрів на засіданні призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики і автоматично отримав статус в.о. глави відомства. Наприкінці січня Вітренко все ж відмовилися призначати міністром енергетики. Він очолює відомство на правах виконуючого обов'язки, а до цього працював топ-менеджером "Нафтогазу".

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Автор: УНІАН