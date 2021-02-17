Також депутати обговорять питання щодо можливого відсторонення народного депутата Рудика від роботи в пленарній залі на п’ять засідань через сексистські висловлювання.

Сьогодні у Верховній Раді планують розглянути законопроект, який удосконалює процедуру розгляду справ щодо подій на Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, передбачається розгляд проекту постанови про заяву Верховної Ради у зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності.

Також пропонується розглянути законопроект "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" (реєстраційний номер 2164).

Читайте такожОфіс генпрокурора відзвітував про підозри в 2020 році у справах Майдану (відео)

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зазначала, що необхідно законодавчо остаточно врегулювати процедуру "заочного засудження", щоб "чітко визначити процесуальну категорію міжнародного розшуку і мати можливість в повній мірі на практиці застосовувати інститут спеціального досудового розслідування та судового розгляду". За її словами, цього тижня парламент розгляне законопроект №2164.

Крім того, сьогодні передбачається розгляд висновку з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради про висловлювання народного депутата Сергія Рудика (група "За майбутнє"), якого можуть позбавити права брати участь у п'яти пленарних засіданнях через сексистські висловлювання на адресу його колеги по парламенту Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу").

Як відомо, 28 січня під час розгляду в першому читанні законопроекту про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України", з якого вона доповідала, Рудик сказав: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів".

Крім того, в порядку денному є законопроект щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян .

Також передбачається розгляд законопроектів щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, щодо термінів встановлення лічильників споживачам природного газу.

Депутати мають розглянути проект закону про приватну детективну діяльність.

У планах також - законопроект щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам, щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк