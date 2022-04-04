Бойові кроки наша армія демонструє щоденно, зазначив глава держави.

Затягування переговорного процесу з боку Росії матиме для неї негативні наслідки.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з міжнародними та українськими журналістами в Бучі (Київська область), інформує Офіс глави держави.

За словами Зеленського, міністри закордонних справ України та Росії зустрічалися в Туреччині, але ця зустріч завершилася безрезультатно.

"З кожним днем, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території, ви бачите, що відбувається", - зазначив президент.

"Дуже важко розмовляти, коли ти бачиш, що вони тут наробили. Щоденно там знаходять людей у діжках, у погребах, задушених, закатованих. Тому ми вважаємо, що їм треба, якщо є чим думати, то думати швидше", – наголосив Зеленський.

Президент висловив переконання, що в Україні в будь-якому разі буде встановлено мир, адже наша сучасна європейська країна не може жити у війні.

"Мир не може бути без перемоги. Перемога може бути в дипломатичному форматі паралельно з бойовими кроками нашої армії. Бойові кроки наша армія демонструє щоденно", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

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