Перемовини тривали понад 8 годин.

Зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" у Парижі завершилася.

Про це УНІАН повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника, перемовини наразі завершилися.

Незабаром керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який представляє українську сторону на зустріч, проведе брифінг для ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбувається зустріч політичних радників "нормандської четвірки".

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який брав участь у зустрічі від української сторони, заявив, що сподівається на конструктивний діалог в інтересах України.

Напередодні переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів з представниками "ДНР" і "ЛНР" не було і не буде.

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