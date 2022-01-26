Зустріч розпочалася орієнтовно о 13:00.

Зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" у Парижі триває вже понад сім годин.

Джерело УНІАН в Офісі президента повідомило, що зустріч розпочалася орієнтовно о 13:00.

За словами співрозмовника, перемовини наразі все ще тривають.Читайте також"Потужний сигнал": Єрмак про зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбувається зустріч політичних радників "нормандської четвірки".

Напередодні перемовин керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який бере участь у зустрічі від української сторони, заявив, що сподівається на конструктивний діалог в інтересах України.

За інформацією німецьких ЗМІ, під час переговорів радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Напередодні переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів з представниками "ДНР" і "ЛНР" не було і не буде.

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