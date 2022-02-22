Початок заплановано на 10:00.

У середу, 23 лютого, в Україні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомив Секретар Ради Олексій Данилов у коментарі Українській правді.

За його словами, засідання заплановане на 10:00.

Раніше Данилов повідомляв, що всі члени Ради національної безпеки і оборони перебувають на своїх місцях. Сам сектор перевели в режим роботи 24/7.

Останнє засідання скликав президент України Володимир Зеленський після заяв, що прозвучали на засіданні Радбезу Російської Федерації.

Того ж вечора президент Росії Володимир Путін визнав незалежність терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

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