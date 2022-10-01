Резніков наголосив, що України вже є членом НАТО де-факто, залишилось стати ним де-юре.

Українська армія за останні 8 років опанувала більше 300 стандартів НАТО.

Про це міністр оборони Олексій Резніков зазначив в ефірі телемарафону, коментуючи заявку України на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

"Більше 300 стандартів НАТО вже опановані нашими ЗСУ та силами сектору безпеки і оборони за останніх 8 років. По суті, з моменту початку Україно-Російської війни в 2014 р. За пів місяці відкритої фази цієї війни ми опанували зброю НАТівського стандарту різну, причому дуже складну", – наголосив Резніков.

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Він зазначив, що це означає, що наші військові проходили і проходять навчання на тих складних системах, причому різних виробників, і успішно їх застосовують на полі бою.

Також, за словами Резнікова, наші збройні сили в якості рекрутів проходять навчання на різних полігонах, починаючи від Великобританії, продовжуючи Польщею, Словаччиною і т.д.

"Тому я переконаний, що ми вже є членами Альянсу НАТО де-факто, нам залишилось стати ним де-юре", – наголосив Резніков.

Щодо програми ленд-лізу міністр пояснив, що це стосується саме питання фінансування, а саме одна з можливостей фінансувати придбання зброї для ЗСУ. Резніков зазначив, що до цього часу ЗСУ отримують зброю від США завдяки іншим проектам і програмам, зокрема президентським рішенням.

"Нещодавно було оголошено новий пакет. І на наступному тижні ми з вами почуємо ще один цікавий пакет від наших партнерів", – зазначив міністр без подробиць.

Він нагадав, що Україна не можем замовити зі зброї те, що хоче, якщо не прийнято політичного рішення партнерів щодо його надання.

"До цих пір поки що ми ведемо діалог з нашими партнерами, якому бойовому танку бути на озброєнні української армії - чи це буде американський Abrams, чи це буде можливо німецький Leopard, чи Британський або Французький… Коли таке політичне рішення буде прийнято, тоді ми вже щось можемо замовляти. Це ж стосується бойового літака. Що це буде за бойовий літак ми з вами дізнаємось пізніше, коли буде прийнято це рішення", – сказав Резніков.

Щодо забезпечення ЗСУ військової формою він запевнив, що українські військові "абсолютно незалежні від погодних умов з точки зору забезпечення".

"Достатня кількість зимового одягу вже знаходиться на складах. Йде забезпечення, в першу чергу , всього нашого контингенту, який знаходиться на лінії фронту, а це 1 200 км. Всі заявки оформляються і роздаються відповідно військовим в кожній бригаді, в кожному батальйоні", – сказав Резніков.

Заявка України на вступ до НАТО – що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку. Як заявив президент, Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу.

Цього року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.

Також сьогодні набув чинності закон США про ленд-ліз для України, що дозволить збільшити постачання зброї для боротьби проти агресора-Російської Федерації.

Закон дасть можливість прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини, зокрема, дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

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