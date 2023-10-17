Кулеба пожартував, що у хорошого генерала завжди є подвійне дно.

У всіх було розуміння, що запаси зброї не безкінечні, тому й велася робота над збільшенням виробництва зброї в країнах НАТО.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання, щодо заяви голови Військового комітету НАТО адмірала Роб Бауер на Варшавському форумі безпеки, що країни НАТО вже "бачать дно" у запасах озброєнь, Кулеба розповів анекдот. "НАТО досягнуло дна своїх запасів, але тут внизу постукала Україна і сказала : "Ні, ні. Це ще не дно, ще віддай оце і оце", - пожартував міністр.

Він зазначив, що ще минулого року було розуміння, що будуть вичерпуватися запаси і почали працювати над збільшенням виробництва зброї в країнах НАТО. При цьому нагадав, що на початку року було ініційовано Форум оборонних індстрій і 29 вересня провели його.

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"Там був започаткований альянс оборонних компаній, які будуть спільно з Україною виробляти зброю. Наразі вже 59 компаній із 23 країн світу є учасниками цього альянсу. Це конкретні зобов’язання разом створювати необхідну зброю. Тому ми цей ризик про досягнення дна складів передбачили, ми з ним почали ще рік тому працювати і цей ризик зараз мінімізований", – наголосив Кулеба.

Він вважає, що на сьогодні в партнерів ще є запаси зброї, які потрібні для фронту. "Але з іншого боку, мій досвід показує, що яким би не був порожнім склад, але у гарного генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном в нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати для того, щоб ввезти в Україну необхідну зброю, щоб вона була на фронті", - зазначив Кулеба.

Міністр розповів, що президент України Володимир Зеленський щодня займається питання зброї для Сил оборони. За його словами, інколи під час поїздок, коли партнери кажуть, що якоїсь зброї немає, то Зеленський називає яка зброя і скільки є в цій країні. "Все буде нормально, не слухайте генералів – скептиків", - додав Кулеба

Створено Альянс оборонних індустрій: що відомо

29 вересня у Києві відбувся Міжнародний Форум Оборонних Індустрій (DFNC1), в якому взяли участь 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем.

На заході були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Також долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

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