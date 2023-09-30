Долучитися до Альянсу оборонних індустрій може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу.

До Альянсу оборонних індустрій, про створення якого оголосив президент України Володимир Зеленський, долучилося 38 компаній з 19 країн світу.

Про це йдеться у заяві МЗС України за підсумками першого Міжнародного Форуму Оборонних Індустрій (DFNC1), що 29 вересня обʼєднав у Києві 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем.

Зокрема, участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу - як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи.

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"Україна має необхідну базу, щоб побудувати потужний оборонно-промисловий комплекс. На українських підприємствах вже виробляються артилерійські боєприпаси та набої, артилерійські системи НАТОвського калібру 155 мм, а також унікальні автоматизовані системи: морські дрони, БПЛА великої дальності, ракети, протитанкові комплекси, які ефективно використовуються на фронті. Темпи розвитку українського виробництва та українських технологій постійно зростають", - йдеться у повідомленні.

При цьому, в рамках Форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих. Оборонна співпраця з Україною – це рівноцінне партнерство, яке посилює всі сторони.

"Локалізація виробництва в Україні дозволить залучати широке коло технологій, ідей, рішень та отримувати озброєння, випробуване у реальних бойових умовах", - сказано у повідомленні.

Крім того, під час Міжнародного Форуму Оборонних Індустрій Президент України Володимир Зеленський анонсував низку нових ініціатив для зміцнення оборонної співпраці.

"Важливою подією Форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, долучитися до якого може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. На момент закриття Форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн", - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. У цьому зв'язку, як зазначив президент, була розроблена відповідна базова декларація як основа альянсу, до якої можуть долучитися компанії, які готові "разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу".

Також президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим оборонно-промислового комплексу, щоб дати усі можливості реалізувати потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні.

Зеленський наголошує, що Україна створює спеціальний оборонний фонд для виробництва зброї, який буде наповнюватися від продажу конфіскованих російських активів та коштом дивідендів від державних оборонних активів.

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