Своєю чергою президент Польщі здійснить візит до України у серпні під час святкування Дня Незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський відвідає 3 травня Польщу для зустрічі з президентом цієї країни Анджеєм Дудою.

Як зазначається на сайті президента Польщі, про це повідомив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський за результатами зустрічі із заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою.

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За словами Щерського, президент України візьме участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі.

Своєю чергою Анджей Дуда здійснить візит у відповідь до України у серпні під час святкування Дня Незалежності України.

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Автор: Костянтин Гончаров