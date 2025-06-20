Путін заявив, що росіяни та українці нібито "є одним народом".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не домагається капітуляції з боку України. Також він назвав українців і росіян "одним народом". Такі заяви він зробив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 2025 року, пишуть росЗМІ.

У Путіна запитали, чи шукає він беззастережної капітуляції з боку України, як президент США Дональд Трамп з боку Ірану. У відповідь на це глава Кремля сказав, що російсько-українська війна є "принципово іншою ситуацією".

"Ми не добиваємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, які склалися на землі", - додав він.

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Також Путін заявив, що росіяни й українці нібито "є одним народом".

"У цьому сенсі вся Україна наша. Але ми виходимо з реалій, що склалися, є люди, які хочуть суверенітету. Ми не піддавали право українського народу на незалежність і суверенітет. Але положення суверенітету виходять із того, що Україна - це позаблокова, позаядерна і нейтральна держава", - підкреслив російський диктатор.

У РФ назвали справжню причину відмови від припинення вогню

Раніше прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що Росія відмовляється від повного припинення вогню на фронті, оскільки планує просуватися вперед. За його словами, зараз РФ має стратегічну перевагу.

Також Пєсков укотре сказав, що Росія хоче, щоб Захід перестав передавати Україні зброю. Він вважає, що Україна скористається перемир'ям, щоб перегруповувати сили.

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