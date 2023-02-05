Заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи.

Президент Володимир Зеленський анонсує, що наступного тижня будуть рішення і переговори щодо збільшення постачання зброї Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. "Вже почалася наша підготовка до подій нового тижня – він може стати доволі вагомим. Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї", - зазначив президент України.

За його словами, заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи.

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Західна зброя для України

З початку повномасштабного вторгнення РФ західні партнери України постійно постачають озброєння для ЗСУ. В останній час Україна оримала німецькі танки Leopard 2, американску систему ППО Patriot та дещо інше.

5 лютого міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що Україна отримає літаки від партнерів. За його словами, це можуть бути винищувачі F-16 чи Gripen.

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