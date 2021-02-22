Для Британії не є звичним, коли глави держав чекають від партнерів привітань із днем народження.

Посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс пояснила, чому офіційний Лондон не надсилав президенту України Володимиру Зеленському привітання з днем народження.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами дипломата, для Британії не є звичним, коли глави держав чекають від партнерів привітань із днем народження.

"Ні, це не є звичним у Британії... Насправді такої традиції немає, тому це не є упущенням моїм чи прем’єр-міністра, що ми не надіслали вітання з днем народження", - сказала Сіммонс, пояснюючи, чому вона та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вітали Зеленського.

Щодо привітань від себе особисто посол уточнила, що "тут немає нічого персонального - я просто забула це зробити".

"Але я хочу розповісти про інше - коли президент Зеленський захворів на COVID, то прем’єр Джонсон з ним зв’язався. До певної міри - через те, що прем’єр сам переніс COVID та хворів важко, тому має співчуття до кожного, хто також захворів. Та й я також твітила, коли Зеленський захворів", - додала Сіммонс.

Читайте також"43 за паспортом, 30 в душі": іменинник Зеленський похизувався голими біцепсами у спортзалі (фото)

Посол Великої Британії в Україні

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс приступила до своїх обов'язків в Україні у вересні 2019 року.

Вона була призначена замість кавалера Ордена Св. Михайла і Св. Георгія Джудіт Гоф у квітні 2019 року.

День народження Зеленського

Президент Володимир Зеленський 25 січня відзначив своє 43-річчя. Офіс Зеленського розповідав про привітання від "світових лідерів" з його днем народження, представників західних держав там практично не було.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН