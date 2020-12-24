Зеленська зізналася, що намагається про це не думати.

Перша леді Олена Зеленська каже, що її президент з нею не обговорював плани на другий президентський термін.

Про це вона повідомила в інтерв’ю НВ.

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«Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему «як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?» — такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він ухвалить таке рішення. Якщо він це рішення прийме, значить, він відчуватиме, що не завершив щось розпочате і треба завершувати. Я поки б це не коментувала — не хочу на це налаштовуватися», – відповіла Зеленська.

При цьому дружина президента додала, що намагається про це не думати, а тільки жити сьогоднішнім днем і думати на кілька днів вперед.

Зеленський на другий термін? Що відомо

Під час своєї передвиборчої кампанії, зокрема на дебатах з Порошенком на стадіоні «Олімпійський», Володимир Зеленський пообіцяв покинути крісло президента по закінченню своєї каденції. Це ж він стверджував в інтерв’ю ізраїльським журналітам.

«Щодо питання про другий термін. Я казав, що йду на один термін. За 5 років в Україні буде інший президент», - зазначив Зеленський.

Водночас у травні 2020 року під час візиту Франції Зеленський відповів, що не проти попрацювати главою держави ще 5 років за умови великої підтримки серед населення.

У листопаді на Банковій підтвердили, що президент може піти й на другий термін, «якщо одного терміну не вистачить, щоб відбудувати країну».

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Автор: УНІАН