Президент затвердив склад делегації для участі в Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в 76-й сесії Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це йдеться в розпорядженні глави держави №546/2021-рп, оприлюдненому 18 вересня.

"Утворити делегацію України для участі у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)", - повідомляється в документі.

Очолить делегацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Йому, зокрема, дозволено залучати "для забезпечення роботи делегації" радників, експертів і технічних працівників.

Читайте такожУ Білому домі прокоментували можливість передачі Україні елементів "Залізного купола" (відео)Заступником глави делегації буде постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Окрім того, до США із Зеленським мають поїхати:

перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (член делегації),

(член делегації), голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (член делегації за згодою),

(член делегації за згодою), Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга (член делегації),

(член делегації), голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (член делегації за згодою),

(член делегації за згодою), завідувач відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України Христина Гайовишин (заступник члена делегації),

(заступник члена делегації), постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич (заступник члена делегації),

(заступник члена делегації), заступник директора - начальник відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Діна Мартіна (заступник члена делегації),

(заступник члена делегації), заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко (заступник члена делегації).

Окрім того, президент розпорядився затвердити "директиви делегації України на 76-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН", які зазначені як таємні.

Візит Зеленського до США

У понеділок, 20 вересня, розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він уже бував 31 серпня й 1 вересня.

За словами прес-секретаря Сергія Никифорова, глава держави візьме участь у Генеральній асамблеї ООН і матиме там промову.

У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що Генеральна асамблея включила до порядку денного питання про тимчасово окуповані Росією території України.

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Автор: Катерина Комолова