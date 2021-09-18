Російська делегація тричі намагалась оскаржити пункт порядку денного Генасамблеї щодо ситуації на окупованих територіях України.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй включила до порядку денного питання про тимчасово окуповані Росією території України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Українські дипломати привітали рішення 76-ї Генасамблеї ООН включити до порядку денного відповідний пункт.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї включити пункт про тимчасово окуповані території України до порядку денного її 76-ї сесії. Із нетерпінням чекаємо цілеспрямованої дискусії щодо шляхів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України та Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення було прийняте під час голосування в п’ятницю, 17 вересня: 65 країн проголосували "за", 11 - "проти", 37 - "утримались". Це питання стало першим, яке довелось розглядати новій Генасамблеї, пише "Голос Америки".

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Видання зазначає, що російська делегація тричі намагалась оскаржити пункт порядку денного Генасамблеї щодо ситуації на окупованих територіях України. Цю ініціативу Росії підтримало всього 11 держав. Натомість 63 країни проголосували за те, щоб зберегти український пункт в порядку денному Генасамблеї. Ще 37 країн утримались.

Протягом останніх тижнів Росія ще двічі намагалася оскаржити пункт щодо ситуації на окупованих територіях України, нагадує "Голос Америки". 15 вересня її підтримали 2 країни: Вірменія та Філіппіни. А тижнем раніше - 11 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Сирія, Філіппіни, Зімбабве.

"У річницю початку окупації Польщі та західної України в Другій світовій війні, Російська Федерація намагалась зірвати розгляд новою Генасамблеєю пункту порядку денного про тимчасово окуповані території України", - сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Резолюції ООН щодо окупованих територій України

7 грудня 2020 року Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів". Документ спрямований на відновлення безпеки та стабільності в регіоні.

Вперше ця резолюція була підтримана у грудні 2018 року.

16 грудня 2020 року Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим її елементом є заклик до міжнародного спільноти посилити взаємодію задля тиску на РФ з метою змусити її виконувати міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. За проголосували 64 країни, утримались - 86, проти - 23.

Вперше резолюцію про положення у сфері прав людини в окупованому Криму Генасамблея ООН розглядала у грудні 2016 року.

14 вересня 2021 року Кулеба у день відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Кулеба провів телефонну розмову з головою сесії Генасамблеї, міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом. Голова МЗС назвав ключові пріоритети України: це протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму, це поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі, і це подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків.

Автор: Олександр Топчій