Головна мета поїздки президента - виступ на саміті Генеральної Асамблеї ООН.

20 вересня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він вже бував 31 серпня і 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров.

"У понеділок офіційно розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, матиме там промову" - зазначив він.

Крім того, за словами Никифорова, у США президент зустрінеться з лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, з інвесторами, а також з української громадою у США.

Нагадаємо, що цього місяця у Володимира Зеленського відбувся офіційний дводенний робочий візит до США, в рамках якого він відвідав низку міст на східному і західному узбережжях Сполучених Штатів, де провів важливі зустрічі.

Зокрема, він зустрівся з міністрами енергетики і оборони США, а також провів свою першу офіційну зустріч з президентом США Джо Байденом, а також представниками великого американського бізнесу і виступив у Стенфордському університеті.

У МЗС України розраховують, що Байден відвідає Україну з візитом у відповідь, але не цього року.

Автор: Антоніна Доломанжи