24 березня відбудуться зустрічі Великої сімки, лідерів держав НАТО і Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський координує з міжнародними партнерами позиції України напередодні важливих самітів у Європі.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Нідерландів Рютте і президентом Франції Емануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. 24 березня відбудуться зустрічі Великої сімки, лідерів держав НАТО і Євросоюзу. Наша позиція точно прозвучить. Прозвучить, повірите мені, міцно", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини виступив проти створення безпольотної зони над Україною, введення миротворців та санкцій щодо поставок російських енергоресурсів.

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