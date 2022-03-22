Зеленський пообіцяв, що позиція України у Європі прозвучить міцно / фото REUTERS
Президент Володимир Зеленський координує з міжнародними партнерами позиції України напередодні важливих самітів у Європі.
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Нідерландів Рютте і президентом Франції Емануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. 24 березня відбудуться зустрічі Великої сімки, лідерів держав НАТО і Євросоюзу. Наша позиція точно прозвучить. Прозвучить, повірите мені, міцно", - сказав він.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини виступив проти створення безпольотної зони над Україною, введення миротворців та санкцій щодо поставок російських енергоресурсів.