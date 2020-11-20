На думку експерта, на сьогодні лише президент може вплинути на цю ситуацію.

Злочини проти Євромайдану за майже сім років не були розслідувані до кінця, оскільки слідство по цих справах занадто сильно залежало від особистостей тих, хто ними займався. Зокрема, від Сергія Горбатюка в Генпрокуратурі та Олександра Бабікова у ДБР.

Про це керівник Центру сприяння реформам Георгій Чижов заявив 20 листопада на прес-конференції «21 листопада – сьома річниця Революції Гідності. Чому розслідування злочинів проти Євромайдану досі триває, а поплічники Януковича повертаються до влади?».

Він зазначив, що кілька років обличчям розслідувань був начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. «Він мав від суспільства великий кредит довіри. Але в період, коли Генпрокуратура реформувалася в Офіс Генерального прокурора, відмовився проходити атестацію. В результаті, коли у Генпрокуратури забрали функцію досудового розслідування, передавши ці повноваження у ДБР, Горбатюк перестав займатися розслідуванням. Підсумок: немає ані Горбатюка, ані результатів розслідування злочинів проти Євромайдану», - зазначив Чижов.

За його словами, після того, як Державне бюро розслідувань очолила Ірина Венедіктова, у суспільства були сподівання, що робота цього відомства буде організована правильно і прозоро.

«Але вийшло навпаки – конкурс заступників ДБР зробили явно під призначення своїх людей», - підкреслив експерт.

Він нагадав, що інформація про цей конкурс була опублікована буквально 29 грудня 2019 року, а необхідні документи потрібно було подати до 3 січня 2020-го. «В результаті, першим заступником Венедіктової став Олександр Бабіков. Він працював в адвокатській фірмі, яка захищала Віктора Януковича по кількох звинуваченнях, які були пов'язані зі справами Майдану. І, як виявилось незабаром, Бабіков особисто захищав Януковича. Хоча він й намагався спочатку це публічно заперечувати, приводив досить смішні "відмазки", ніби то він приходив на процес набратися досвіду. Хоча була обнародувана величезна кількість фактів, що саме він займався захистом, ним підписана величезна кількість документів у цій справі», – додав Чижов.

Експерт зауважив, що такий бекграунд називається конфліктом інтересів. Тому ДБР було змушене заявити, що не допустить Бабікова до розслідувань справ Майдану, але навіть це рішення не було виконане. Адже, нагадав Чижов, адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська неодноразово повідомляла про те, що частина справ розслідується слідчими, які підпорядковувались безпосередньо Бабікову. Також виявилось, що ДБР розслідує справу проти слідчих, які відмовились відкрити кримінальну справу щодо замаху на Януковича.

"Такий конфлікт інтересів не міг довго продовжуватись навіть у наших умовах. Це той конфлікт, який не може бути врегульованим. Внаслідок цього Бабікова нещодавно звільнили із ДБР. Хоча він з цим не погоджується і оскаржує це рішення у скандальному Окружному адміністративному суді Києва», - зазначив Чижов.

На думку експерта, на сьогодні лише президент може вплинути на цю ситуацію. Адже, зустрічаючись рік тому із рідними Героїв Небесної Сотні, він заявив, що розслідування цих злочинів є для нього пріоритетним. «Тому, - резюмував керівник Центру сприяння реформам, - Володимиру Зеленському потрібно заявити, що він бере це розслідування під особистий контроль та навести порядок у ДБР. Тоді у суспільства з'явиться можливість довіряти тому, що відбувається».

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Автор: УНІАН