Президент підкреслив, що сьогодні в Україні об'єднана нація, і в цьому страх Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета України - захист і свобода, А Росії - поставити на коліна народ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.

Відповідаючи на питання, чи достатньо зброї для того, щоб уникнути захоплення Києва, він сказав наступне:

"Нема, напевно, достатності в зброї. Я не хотів би про це говорити, адже справа не в нарощуванні зброї. Їх в десятки разів більше, але вони на нашій землі в десятки разів менші кожного з нас. Тому справа не в кількості цих людей, які до нас приходять. Справа в їх цілі. Наша мета - захист і свобода... А їх мета - просто поставити на коліна народ, багатонаціональний народ..., де люди відчувають себе рівними".

Зеленський підкреслив, що сьогодні в Україні об'єднана нація.

"І в цьому страх Росії..., що у нас немає більше влади і народу. У нас є тільки одне - ми всі, народна влада, одна країна. У цій цілісності все, в цій цілісності ми себе хочемо захищати, а вони хочуть просто розбити це", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що треба говорити як чоловіки і без образ і умов.

Президент зазначив, що готовий обговорити всі питання, у тому числі, і про нібито проблематику російської мови в Україні і статус Донбасу.

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