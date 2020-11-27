За словами Кирила Тимошенка, президент хоче розвивати Україну.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив того, що Володимир Зеленський може піти з посади до закінчення його каденції.

Про це Тимошенко розповів у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

Зокрема, вона запитала, чи можлива ситуація, коли президент вийде і скаже: "Я йду". На це заступник голови ОП відповів наступне:

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"Напевно, є. Я не можу сказати за нього. Але в будь-якому випадку, якщо президент вважатиме за потрібне піти, він, напевно, про це повідомить народу. Але я не бачу такої ситуації зараз в принципі. Тому що президент дійсно відкрито хоче зробити країну іншою, розвиненою... Це ж президент, він вирішує, піде він чи ні, але такого питання взагалі немає на порядку денному".

Тимошенко також додав, що одного президентського терміну недостатньо для того, щоб" відбудувати країни". "Якщо у президента буде таке рішення [балотуватися на другий термін], він його озвучить", - сказав він.

Зеленський - президент України: що відомо

Президентом Володимира Зеленського обрали у 2019 році. У першому турі виборів за нього віддали голоси 30,24% виборців, а в другому - 73,22%. 20 травня пройшла інавгурація нового президента.

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Автор: Юрій Годован