Президент України вірить, що війна завершиться дипломатично, але з Путіним розмовляти не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не готовий говорити з Володимиром Путіним, бо президент РФ є фашистом і садистом як і Адольф Гітлер.

В інтерв’ю африканським ЗМІ Зеленський нагадав, що коли російські загарбницькі війська вторглися до України і підішли до Києва, українська влада відмовилась говорити з президентом РФ Володимиром Путіним на основі його ультиматумів. "Коли він замовляв моє убивство, моєї сім'ї і мого оточення - ми говорили, що цей ультиматум також не пройде", - сказав Зеленський.

За словами президента України, було декілька моментів з російськими ультиматумами, але українська влада вимагала від Росії не говорити мовою ультиматумів. При цьому, глава держави пояснив, чому не буде говорити із Путіним.

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Як сказав Зеленський, усі були готові сприймати, що закінчення війни можливе у форматі дипломатії з повагою до українського суверенітету, але після звільнення Бучі відкрилися масові насильницькі вбивства закатованого мирного населення. "Хто готовий говорити з цим маньяком? І тоді ми сказали, що прийде час, і війна все-одно, закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити - вибачте, у нього по лікті руки у крові", - сказав Зеленський.

"Росія говорила - ми готові говорити. При цьому, захопила атомну станцію і відключила нас зимою від світла. Блекауту на цьому континенті не було за останні 100 років. Останні блекаут був при Гітлері, при фашизмі. І кажуть, як ми можемо порівнювати? Тому що він робить те саме, що робив Гітлер", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що шляхи захоплення російською армією були ті самі, що і використовувала фашистська Німеччина, але Путіну не вдалося взяти Київ. "У кожному селі, яке ми деокуповували, у кожному наступному були масові поховання закатованих українців. У кожному без виключень. І з кожним кроком говорили, як можна з ним спілкуватись? І партнерів, які хотіли, щоб ми спілкувались, з кожним кроком ставало усе менше, тому що усе менше людей вірило у те, що він президент, і усе більше усвідомлювали те, що він просто садист" - наголосив Зеленський.

Також президент України навів приклад мирної ініціативи із доставки зерна в інші країни, яку Росія блокує. "Від цього залежить, чи буде голод в деяких ваших державах? Так. Для чого він блокує? Бо він - фашист", - сказав Зеленський.

Що Путін говорив про Зеленського

Як відомо, Росія від початку повномасштабної війни розповідає про "київський неонацистський режим". Також голова МЗС РФ Лавров публічно порівнював Володимира Зеленського з Гітлером.

У червні на економічному форумі у Петербурзі Путін заявив, що має багато друзів-євреїв, які називають Зеленського "не євреем, а ганьбою єврейського народу".

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів йому, що пишається українським президентом.

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