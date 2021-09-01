Лавров, коментуючи слова президента України, вирішив перейти на образи.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на слова українського президента Володимира Зеленського, який назвав газ з РФ "найбруднішим у світі". Раніше Зеленський заявив про це в ході зустрічі з міністром енергетики США у Вашингтоні.

Як передає ТАСС, Лавров, коментуючи висловлювання Зеленського, сказав, що воно "зроблено не від великого розуму".

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь - це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі - це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ - найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно", - заявив глава російського МЗС.

Лавров також звинуватив Україну в спробах "виводити РФ з рівноваги, дестабілізувати і відвернути від розв'язання найголовніших проблем".

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Напередодні Зеленський обговорив з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм питання енергетичної безпеки України та регіону. "Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції",-зазначив Зеленський в ході зустрічі з американським міністром.

Нагадаємо, 31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського в Вашингтон. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

Автор: Юрій Годован