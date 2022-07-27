Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, що новий прем’єр-міністр Великобританії може зменшити підтримку України порівняно з Борисом Джонсоном.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу TalkTV, фрагмент якого цитує The Times.
"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б такий же рівень підтримки… тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень британської підтримки, яка була надана. Британці були лідерами в такій підтримці", – сказав Зеленський.
Український президент також висловив сподівання, що "великий друг України" Джонсон залишиться в британській політиці на чільному місці.
"Я хочу, щоб він був десь у політиці та мав змогу обійняти певну посаду. Я не хочу, щоб він зник, але рішення в руках британського народу. Та я впевнений, що яку б посаду Джонсон не обіймав, він завжди буде з Україною. Це від щирого серця", – зазначив він.
Говорячи про кандидатів на посаду прем'єр-міністра, яку покине Джонсон – Ріші Сунака та Ліз Трасс, Зеленський сказав, що "був би радий дуже тісно співпрацювати так, як ми звикли з Борисом".
"Такі ж тісні стосунки з Великобританією та Україною. Я знаю, що ці два кандидати дуже шанобливі, і вони мають підтримку людей і суспільства Великобританії. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів", – додав президент України.
Він зазначив, що вже спілкувався з Ліз Трасс як міністром закордонних справ в уряді Джонсона, але співпрацюватиме з будь-яким із кандидатів у разі його чи її перемоги.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні британське видання The Telegraph обнародувало дані про те, що Борис Джонсон може стати генеральним секретарем НАТО.