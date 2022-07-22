Президент підкреслив, що відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях.

Зв'язки між Україною та Великою Британією будуть посилюватися, незважаючи на політичні зміни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні ввечері, 22 липня.

"Говорив сьогодні з великим другом України (прем'єр-міністром Великої Британії - УНІАН) Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку й оборонну співпрацю. Очікуємо на новий пакет військової підтримки. Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між нашими країнами й суспільствами будуть лише посилюватися", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем'єра.

Він також заявив, що залишатиметься на посаді прем'єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і керівник уряду.

Джонсон був першим лідером серед країн G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі побував у Києві.

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