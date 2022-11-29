На думку німецького президента, такий режим на даний момент лише закріпить ту несправедливість, якої вже було завдано Україні.

Кожен, хто вважає, що знає шлях виходу і закінчення війни в Україні, забагато на себе бере.

Про це в інтерв'ю "Німецькій хвилі" заявив президент Німеччини Франк- Вальтер Штайнмаєр.

"Ми зараз у фазі війни, у якій на даний момент не видно рішення, військового рішення. Слава богу, люди в Україні відважні, з повною віддачею зустрічають загрозу. Ми також бачимо українську армію, яка відбила, здавалося б, такого надсильного противника в особі російської армії. Але це не та вирішальна ситуація, в якій уже зараз видно вихід", - сказав він.

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Президент Німеччини підкреслив, що у будь-якому разі, він його не бачить.

"Всі поради встановити зараз режим припинення вогню - звісно, легковажні, адже режим припинення вогню на даний момент закріпить ту несправедливість, якої вже було завдано. Це б означало, що Росія залишає за собою окуповану територію, а значить - схвалено буде порушення кордонів, нехтування міжнародним правом та крадіжка території. Це не може бути сенсом режиму припинення вогню", - пояснив він свою точку зору і додав, що на даний момент поки що не бачить виходу.

Також німецький президент прокоментував вимоги України щодо гарнатій безпеки. За словами Штайнмаєра, очікування України відомі, знають про них і в німецькому уряді. "І є сигнали - не лише з Німеччини, - що можна собі уявити солідарність у сфері безпеки у формі гарантій безпеки. Але поки що ми перебуваємо на стадії, коли ми не можемо сказати, як саме могли б виглядати такі гарантії безпеки, хто, в разі чого, їх виконуватиме та яким змістом вони повинні бути наповнені. Адже завершення війни та зміст таких гарантій безпеки - пов'язані між собою речі. І позаяк ми на даний момент не бачимо кінця, гарантії безпеки не можуть бути сформульовані", - сказав Штайнмаєр.

Можливість переговорів між Україною та Росією

7 листопада президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про умови переговорів з Росією. За його словами, це відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що переговори з РФ можливі у другій половині 2023 року.

Раніше влада РФ пропонувала Києву преговори, але акцентувала увагу на тому, що не збирається обговорювати долю захоплених територій.

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