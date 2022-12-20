Штайнмаєр підкреслив "спільний інтерес Китаю і Європи у припиненні війни" за умови виведення російських військ з України.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у телефонній розмові з главою Китаю Сі Цзіньпіном обговорив війну РФ проти України.

Як повідомила в канцелярії німецького президента, в ході розмови Штайнмаєр підтвердив плани Німеччини підтримувати Україну. Він зазначив, що російська агресія посилила згуртованість Європи, а президент РФ Володимир Путін крупно прорахувався, передає "Німецька хвиля".

Відео дня

Також Штайнмаєр подякував китайському лідеру за неприйняття ядерних погроз РФ. Штайнмаєр підкреслив "спільний інтерес Китаю і Європи у припиненні війни" за умови виведення військ РФ з України. У зв'язку з цим він попросив китайського лідера вплинути на Путіна, щоб той припинив війну проти України.

У свою чергу Сі Цзіньпін заявив, що підтримує зусилля Німеччини з проведення переговорів і створення стійкої архітектури безпеки в Європі. Водночас він ухилився від критики на адресу стратегічного партнера КНР - РФ.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що Китай зацікавлений в ослабленні РФ і її поразці в Україні.

На сайті МЗС Китаю з'явилося повідомлення про те, що Пекін підтримуватиме РФ під керівництвом Володимира Путіна і планує посилювати співпрацю. На думку російського опозиціонера і екс-депутата Держдуми РФ Геннадія Гудкова, таким чином Сі Цзіньпін нібито хотів заспокоїти Путіна, якого, згідно з чутками, він називає "цуценям".

Вас також можуть зацікавити новини: