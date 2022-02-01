Указ передбачає зростання грошового забезпечення військових, збільшення чисельності Збройних сил та створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Верховній Раді під час відкриття сьомої сесії.

"Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат, перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей, систему кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад Збройних сил України", - наголосив Зеленський.

Також президент підкреслив, що цей указ - це старт переходу України на професійну армію.

"Цей указ не тому, що скоро війна. Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир, мир в України", - сказав Зеленський.

Після цих слів глава держави підписав цей указ у присутності народних депутатів.