Міністр говорить про необхідність ратифікації угоди із Об’єднаним Королівством Великобританії та Північної Ірландії, яка стосується розбудови українського флоту.

Міноборони готує пакет законопроектів, які необхідно ухвалити для посилення обороноздатності України.

Про це повідомив в коментарі журналістам міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив: "Ми зараз готуємо пакет можливих потреб нагальних і будемо обговорювати спочатку з прем’єр-міністром і міністром фінансів, якщо це буде стосуватися можливих додаткових фінансових потреб".

Він висловив сподівання, що з парламентськими фракціями та групами буде плідна співпраця у вирішенні питань щодо посилення обороноздатності України.

Резніков повідомив, що вчора уряд схвалив і направив на ратифікацію парламенту угоду між урядами України та Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, яка стосується розбудови українського флоту.

"Ратифікація цієї угоди розкриває нам можливість і далі укладати відповідні контракти", - зазначив Рєзніков.

Він висловив сподівання, що парламент підтримає її ратифікацію.

Міністр також наголосив: "В мене сьогодні є серйозне оптимістичне розуміння, що з парламентом ми дуже плідно попрацюємо".

Читайте такожРезніков закликав кожного українця подумати, як він відбиватиме можливу агресію РосіюНагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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