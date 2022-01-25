Міноборони готує пакет законопроектів, які необхідно ухвалити для посилення обороноздатності України.
Про це повідомив в коментарі журналістам міністр оборони України Олексій Резніков.
Він зазначив: "Ми зараз готуємо пакет можливих потреб нагальних і будемо обговорювати спочатку з прем’єр-міністром і міністром фінансів, якщо це буде стосуватися можливих додаткових фінансових потреб".
Він висловив сподівання, що з парламентськими фракціями та групами буде плідна співпраця у вирішенні питань щодо посилення обороноздатності України.
Резніков повідомив, що вчора уряд схвалив і направив на ратифікацію парламенту угоду між урядами України та Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, яка стосується розбудови українського флоту.
"Ратифікація цієї угоди розкриває нам можливість і далі укладати відповідні контракти", - зазначив Рєзніков.
Він висловив сподівання, що парламент підтримає її ратифікацію.
Міністр також наголосив: "В мене сьогодні є серйозне оптимістичне розуміння, що з парламентом ми дуже плідно попрацюємо".
Читайте такожРезніков закликав кожного українця подумати, як він відбиватиме можливу агресію РосіюНагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.
Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.
У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".
22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.
23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.
У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.
Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.