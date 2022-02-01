В найближчі два дні буде підписано угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.

Ніхто не вирішує долю України за її спиною.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті сесії у Верховній Раді.

Він наголосив, що Україні готові "підставити плече, а не підніжку – і це дуже важливо, за це ми вдячні нашим партнерам".

Він зазначив: "Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися". Він наголосив, що "ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами, всі їдуть до нас".

Зеленський наголосив, що "ми створюємо новий формат політичної співпраці в Європі між Україною, Британією та Польщею, ми забезпечуємо для нашої держави гарантії фінансової стійкості".

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Президент зазначив, що йде підготовка до потужного фінансового сигналу – підписання угоди про вільну торгівлю з Туреччиною впродовж цих двох днів. Він переконаний, що домовленість буде досягнуто.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Велика Британія, Польща і Україна планують оголосити про створення нового формату співпраці між державами. Про це буде оголошено під час візиту до Києва прем'єр-міністрів Великої Британії і Польщі Бориса Джонсона і Матеуша Моравецького.