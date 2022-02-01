Він подякував 15 млн українців, які вже отримали 2 щеплення від COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський заявив з трибуни Верховної Ради, що Україна потребує єдності.

"Дуже хочу, щоб у перший день другого місяця три владні гілки і четверта влада усвідомили про те, шо ми дуже гостро потребуємо. Це – єдність усіх, завжди і в усьому. Насамперед у сприйнятті сьогодення, а головне – нашого майбутнього. Ми маємо бути єдиними у боротьбі за життя і здоров’я", - наголосив Зеленський.

Він подякував 15 млн українців, які вже отримали 2 щеплення від COVID, а також парламентарям за підтримку програми боротьби з COVID.

Окрім того, президент наголосив, що важлива також єдність в інформаційному полі. Важливе також розуміння ЗМІ своєї відповідальності. "У часи, коли медіа-поле – це нове поле битви, а новини – це нова зброя, а повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають великий вплив на наших людей, на їхню психіку, на нашу державу і економіку", - сказав він.

Також Зеленський подякував бізнесу і громадянам України, які не піддалися панічним настроям.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 30 768 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 4056 дітей та 337 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 2069 осіб; зафіксовано 192 летальних випадки; одужали 8835 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 130 660.