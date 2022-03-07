Також сторони погодили наступні кроки щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський поінформував президента Литви Гітанаса Науседу про поточну військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Про це він повідомляє у Twitter.

"На постійному зв'язку з друзями. Розповів Гітанасу Науседі про поточну військову та гуманітарну ситуацію в Україні. Також узгодили наступні кроки щодо вступу України до ЄС. Відчуваємо підтримку Литви", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на прийняття відповідних рішень інститутам Євросоюзу і всім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція носить рекомендаційний характер.