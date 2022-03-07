Президент Євроради зазначив, що солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС для України "є непохитними".

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що заявку України на членство в ЄС обговорять найближчими днями.

Про це він повідомив у Twitter.

Мішель наголосив, що ЄС "твердо стоїть на боці України" в зусиллях щодо полегшення спричиненої агресією Росії гуманітарної ситуації та забезпечення ядерної безпеки.

Він підкреслив, що солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС для України "є непохитними".

"Ми обговоримо заявку України на членство найближчими днями", - додав президент Євроради.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.

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