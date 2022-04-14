Президенти відвідали Бородянку у Київській області, де на власні очі побачили результати вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії були плідними.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Переговори були плідними. Важливо, що президенти відвідали Бородянку у Київській області, де на власні очі побачили, що наробили окупанти", - зазначив президент.

За словами Зеленського, для його колег це стало ще одним аргументом, щоб жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти РФ.

"Передусім потрібне нафтове ембарго і чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину", - вчергове наголосив глава держави.

Він нагадав, що вже три тижні працює група українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій та надають пропозиції щодо їх посилення.

Експерти підготували конкретні пропозиції, які допоможуть прибрати лазівки, якими користується Росія для обходу санкцій, та зробити санкції відчутними для Москви.

Як повідомляв УНІАН, президенти Естонії, Латвії, Литви та Польщі 13 квітня залізницею прибули до Києва.