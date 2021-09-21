Особливу увагу приділили питанням енергетичної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляють у прес-службі Президента.

Він подякував Євросоюзу за участь в саміті Кримської платформи та одностайну підтримку державами-членами ЄС декларації саміту.

"Хочу подякувати вам особисто, Європейському Союзу, Європейській комісії, Раді Європи за підтримку України, нашої незалежності, невизнання анексії Криму Російською Федерацією", – сказав Глава держави.

Читайте також"Слуги" зберуться на нараду з Зеленським, але місце зустрічі не визначилиЗеленський розповів про чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів у Криму, а також порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Під час обговорення підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС Зеленський наголосив, що визнання європейської перспективи та подальша інтеграція економіки України до внутрішнього ринку ЄС – серед ключових пріоритетів держави.

Президент України подякував їй за рішення Єврокомісії щодо виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 600 млн євро. Вона відзначила суттєвий прогрес України на шляху реформ.

Також Зеленський наголосив, що проект "Північний потік – 2" є передусім безпековим викликом для європейського регіону і зазначив, що Україна готова до проведення офіційних консультацій щодо газопроводу та питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.

Повідомляється, що вони також обговорили результати саміту перших леді та джентльменів, а також питання приєднання до декларації саміту.

Як відомо, Володимир Зеленський перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-а сесія Генасамблеї ООН. Там він виступить на дебатах, зустрінеться з лідерами інших країн, проведе ряд зустрічей з бізнесменами, інвесторами та українською громадою.

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Автор: Людмила Жерновська