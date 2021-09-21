Поки невідомо про якісь провокації представників РФ, поділився спікер президента.

Українська делегація не контактує з делегацією Росії під час 76-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє телеканал "Дом".

"Станом на зараз мені невідомо ні про які взаємодії з російською делегацією, і про будь-які провокації (з їх боку – Ред.) невідомо також", – сказав Никифоров.

Нагадаємо, 21 вересня у Нью-Йорку відкрилась 76-а сесія Генасамблеї ООН.

Цього року вона присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID-19, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.

Виступ Володимира Зеленського відбудеться 22 вересня.

Генеральна асамблея є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав – членів Організації, кожна з яких має один голос. У складі Генасамблеї станом на зараз 193 держави.

Стосунки України та Росії зіпсувалися після того, як РФ пішла на агресію – захопила український Крим та вдерлася на частину Донбасу. Низка західних держав покарали російську владу за агресію – запровадили санкції.

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Автор: Світлана Закелова