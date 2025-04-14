За три роки війни Путін уже витратив понад 1 трильйон доларів, заявив президент України.

Російський диктатор Володимир Путін не може зупинити війни з Україною, оскільки "війна - це великий бізнес", вважає президент України Володимир Зеленський. До того ж Росія залучила інші країни, які тепер теж заробляють на війні, каже він. Про це глава держави сказав в інтерв’ю CBS News.

"Іран, Північна Корея, Китай – три країни вже залучені у цю війну. І будуть залучені інші або буде залучено більше військ цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні є інтересанти. На цьому почали заробляти північнокорейці, китайці, іранці. А коли війна іде, і витрачаються мільярди, а Путін уже витратив більше 1 трильйона доларів за три роки війни, то вже і ці країни не хотітимуть зупинятися", - пояснив президент України.

За його словами, у Росії сьогодні "заводи працюють на 100-відсотковому рівні", вона мілітаризується, "під ризиком уся Європа". У Путіна вже виробляється стільки зброї, скільки в усій Європі, стверджує Зеленський.

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"Якщо ми не витримаємо, він піде далі. Знов таки: це не просто гучні слова. Питання не в тому, що в нього амбіції Російської імперії і він хоче повернути багато країн, які сьогодні в НАТО. Ще є важливий нюанс: війна – це великі гроші і великий бізнес. І всі його заводи, які працюють, і всі люди, які заробляють гроші, - він не зможе це зупинити. Їм потрібно йти далі, більше виробляти, більше витрачати, знов виробляти і йти, йти, йти. Так завжди розвиваються війни", - пояснив президент України.

На його думку, якщо партнери відвернуться від України і Путіну вдасться захопити її, він збільшить свою армію у два рази.

"Як потім він буде її годувати, як він буде готувати солдата, як він буде готувати своїх генералів, які всі заробляють шалені гроші на цій війні з цих заводів? Йому доведеться продовжувати війну і він буде це робити", - висловився Зеленський.

Інші заяви президента України

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський дорікнув США за відмову передати Україні обіцяні Patriot. Він повідомив, що Україна так і не отримала системи Patriot, про поставку яких було домовлено на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Він додав, що для отримання таких систем Україна готова на будь-який формат.

Глава держави попередив про "реальну" загрозу Третьої світової війни. Мовляв, якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити, то війна в Україні може перерости в Третю світову. Він підкреслив, що тоді у світі "не буде безпечного місця ні для кого".

Також Зеленський закликав президента США Дональда Трампа приїхати до України, перш ніж втілювати свій "мирний план", щоб він міг "зрозуміти, що тут відбувається". Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє Володимир Путін, з яким він хоче укласти угоду.

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