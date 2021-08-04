Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.
Як зазначає прес-служба Офісу президента, глава держави підписав відповідний указ № 343/2021 4 серпня.
Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.
Раніше глава держави звільнив Анну Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА, яка обіймала цю посаду з жовтня 2020 року.
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Хто такий В’ячеслав Чаус
В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту.
До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".