За словами президента, до резиденції у Гуті він з командою та родиною летів двома військовими гвинтокрилами і гвинтокрилом ДСНС.

Президент Володимир Зеленський прокоментував розслідування журналістів про святкування дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 питань президенту України".

Зокрема, він зазначив, що має повне право не жити в готелі, а використовувати держрезиденцію.

"Я маю повне право іноді відпочивати. Завдяки вам для мене більше немає місця в Києві, де я можу відпочивати… Завдяки вам ніхто моїх дітей не може бути без охорони... Завдяки вам часу у мене на своє власне життя немає", - заявив Зеленський.

Читайте також"Не зобов'язаний": Зеленський пояснив, чому рідко проводить прес-конференціїВін підтвердив, що у ті дні він дійсно був у резиденції в Гуті разом з Єрмаком.

За словами президента, в п’ятницю ввечері він з родиною полетів туди відпочити на один день, пояснивши, що не зміг використати президентський гвинтокрил, тому що він зламався.

Водночас, за словами Зеленського, летіти на одному гвинтокрилі він не міг через питання безпеки, тому був ще гвинтокрил із супроводом.

"Звернулися люди, які летять разом зі мною, щоб використати на цей раз гвинтокрил ДСНС. Я запитав, чи це законно, і мені сказали, що я маю всі законні права. Ми полетіли двома гвинтокрилами військовими і гвинтокрилом ДСНС...", - розповів він.

Глава держави повідомив, що в ніч з п'ятниці на суботу зустрівся з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, щоб обговорити інфраструктуру для майбутнього дипломатичного форуму, який відбудеться у резиденції в Гуті.

"Я прекрасно "відпочив" з паном Чернишовим, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу. В суботу у мене був вихідний день. Разом зі мною там був голова офісу і моя сім'я. У неділю... зранку я полетів на покладання квітів до Києва, після якого поїхав на роботу..., я провів зустрічі з військовими... Після цього я сів у гвинтокрил і полетів з Єрмаком... в Гуту... І у понеділок я полетів на роботу. Кінець епопеї великої зради "гвинтокрил, Єрмак і Ткач (Михайло Ткач - журналіст, який проводив розслідування - УНІАН)", - наголосив Зеленський.

Він запросив журналіста на свій день народження 25 січня.

Раніше журналісти опублікували розслідування, у якому йшлося, що президент і його офіс нібито святкували день народження Єрмака на державній дачі, а людей туди доставляли на гелікоптерах ДСНС.

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Автор: Антоніна Доломанжи