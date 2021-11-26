Президент також назвав Єрмака "потужним головою Офісу".

Володимир Зеленський вважає, що голова Офісу президента Андрій Єрмак на своїй посаді має "важкий хрест"

Про це він заявив на прес-марафоні 26 листопада.

Читайте також"30 питань президенту України": Зеленський поділився враженнями від прес-марафону (відео)"Я вважаю, що в нас дуже потужний голова Офісу, у якого такий важкий хрест. Стільки "зрад", як про нього казали - це неймовірно несправедливо. І я навіть не уявляю, що з його батьками (як вони це переживають - УНІАН). Він повертає людей, він займається складими міжнародними справами. Його день народження - це ні про що (історія з використанням гелікоптерів ДСНС - УНІАН)", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, під час прес-марафону Зеленський окремо зазначив, що вважає керівника свого Офісу Андрія Єрмака "потужною людиною", тому не має наміру відправляти його у відставку.

Також Зеленський заявив, що телефон Єрмака "слухали" іноземні розвідки.

Прес-марафон Зеленського: що потрібно знати

У п'ятницю, 26 листопада, відбувся прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і тривав три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

Під час марафону сталося кілька суперечок та перепалок. Зокрема, Зеленський влаштував перепалку з журналістом Юрієм Бутусовим після питання про зрив спецоперацій розвідки та розкритикував журналіста Савіка Шустера й зазначив, що той "служить олігархам".

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Автор: Дмитро Хилюк