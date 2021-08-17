Депутати можуть провести її 23-24 серпня, прогнозують у "Слузі народу".

Президент України Володимир Зеленський ініціює позачергову сесію Верховної ради України для ухвалення законопроекту про великий державний герб України.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

Він розмістив лист Зеленського до голови ВРУ Дмитра Разумкова. в якому йдеться про скликання позачергової сесії ВРУ для ухвалення законопроекту "Про великий Державний герб України" (реєстраційний номер 5217).

Юрчишин пише, що відповідно до законодавства, засідання має відбутися не пізніше 23 серпня. Для остаточного ухвалення необхідно 300 голосів. Нардеп вважає, що на сьогодні стільки голосів немає в парламенті.

Своєю чергою заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що Зеленський листом попросив Разумкова про скликання сесії.

"Комітет розглянув цей проект ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал", - розповіла Кравчук у коментарі "РБК-Україна". І спрогнозувала, що закон ухвалять у першому читанні, а не в цілому.

Щодо дати засідання Кравчук пояснила, що воно має відбутися 23 або 24 серпня - в дні, коли планувалося інше засідання парламенту.

Великий герб України: проведення конкурсу

Минулого року Міністерство культури та інформаційної політики провело конкурс на визначення кращого ескізу великого державного герба України.

У листопаді 2020 року Оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу на великий державний герб України визначив кращий ескіз, який затверджуватиме Верховна Рада.

Журі отримало 125 робіт, з яких до конкурсу було допущено 112, було проведено кілька турів голосування для визначення переможця. Перемогла робота Олексія Кохана, яка виконана в авторському стилі і не має жодних запозичень або чужих елементів, та яка відображує ідею соборності і єдності України.

З лівого боку на ескізі зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну чи Наддніпрянщину), з правого боку - фігура Лева (як символ Західноукраїнської народної республіки у 1918 році). Посередині між ними - зображення сучасного малого герба на синьому щиті. Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, а на ній зображено козака з мушкетом (уособлює південну і південно-східну Україну).

У грудні результат конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України оскаржили в Окружному адмінсуді Києва.

Автори: Юрій Годован, Надя Пришляк