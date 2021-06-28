Президент Володимир Зеленський переконаний, що у рік 30-річчя Незалежності України та 25-річчя ухвалення Конституції у цьому питанні нарешті необхідно поставити крапку.

Президент Володимир Зеленський заявив про внесення на розгляд Верховної Ради у невідкладному порядку проекту закону про великий державний герб України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

«Всі ці роки існує тільки одне незакрите питання – єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією України, якого досі не існує – це великий герб України. За ці роки було багато конкурсів, суперечок, бували сварки, різні думки, бачення. Це нормально, це демократія», - сказав він.

Президент переконаний, що у рік 30-річчя Незалежності України та 25-річчя ухвалення Конституції у цьому питанні нарешті необхідно поставити крапку.

Читайте також25-річниця ухвалення Конституції України: у Верховній Раді почалися урочистості (фото, відео)«Я вношу на розгляд Верховної Ради України проект закону про великий державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою», - заявив Зеленський.

Він додав, що законопроект під час розгляду на засіданні Верховної Ради представлятиме перший президент України Леонід Кравчук.

Великий герб України: проведення конкурсу

Минулого року Міністерство культури та інформаційної політики провело конкурс на визначення кращого ескізу великого державного герба України.

У листопаді 2020 року Оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу на великий державний герб України визначив кращий ескіз, який затверджуватиме Верховна Рада.

Журі отримало 125 робіт, з яких до конкурсу було допущено 112, було проведено кілька турів голосування для визначення переможця. Перемогла робота Олексія Кохана, яка виконана в авторському стилі і не має жодних запозичень або чужих елементів, та яка відображує ідею соборності і єдності України.

З лівого боку на ескізі зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну чи Наддніпрянщину), з правого боку - фігура Лева (як символ Західноукраїнської народної республіки у 1918 році). Посередині між ними - зображення сучасного малого герба на синьому щиті. Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, а на ній зображено козака з мушкетом (уособлює південну і південно-східну Україну).

У грудні результат конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України оскаржили в Окружному адмінсуді Києва.

Довідка УНІАН. В лютому 1992 року Верховна Рада своєю постановою затвердила державний герб України, який має статус малого герба - золотий Тризуб на синьому щиті. Проводилося кілька конкурсів щодо великого герба, але вони були безрезультатними.

Відповідно до Конституції, «великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного герба України є Знак Княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України)».

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Автор: Вікторія Токарєва