Глава держави пояснив, що це не обов'язково буде повномаштабне вторгнення, а енергетичний терор, провокації, кібератаки тощо.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти з різними формами агресії і провокацій на Німеччину та Францію.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави. Зокрема, у президента України запитали, чого Захід має ще навчитися розуміти про Росію.

"Я думаю, що Захід не розуміє одну просту річ, досі не розуміє окрім Північних країн, Польщі, Румунії, Балтійських країн... а всі інші не те що вони гірші, ні, вони такі самі партнери, але вони не хочуть визнати одну річ - руські підуть далі. І все. І я вважаю, що це найголовніша помилка, бо у цьому коріння відповідей на всі інші запитання", - переконаний Зеленський.

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При цьому, як сказав глава держави, якщо є чітке розуміння і впевненість, що росіяни підуть з війною далі в Європу, то виникає така ж аналогія як це було перед повномаштабним вторгненням Росії до України у ситуації з превентивними санкціями від США, які не були запроваджені.

"Якщо є такий ризик, то чому не посилити максимально Україну? Чому не збільшити для себе виробництво (зброї) і для своїх збройних сил? Чому це не зробити? Чому не ввести санкції тотально на всі ракети, деталі для ракет? Ці ж ракети летять тисяча, дві тисячі вже, дві тисячі плюс - російські ракети, вони долетять, просто долетять до кожної з цих європейських країн, тому що з руськими усе зрозуміло - вони будуть іти вперед, і звідти стріляти, іти далі і звідти пускати ракети. Буде так, як у нас сьогодні. Вони ж не тільки пускають з одних і тих самих місць звідки вони пускали на початку війни. Це була Білорусь тощо. Вони йдуть далі", - наголосив Зеленський.

Президент це назвав серйозним викликом.

"Як тільки усі зможуть побороти або виправити цю помилку, а це помилка - не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін. І навіть, коли політики кажуть: ми розуміємо, він не зможе, він ніколи не піде на Німеччину, на Францію. Він піде! Просто він піде. Не обов'язково зайти в якусь країну, можна стояти на кордоні і щодня тебе тероризувати енергетикою, провокаціями, кібератаками. Не обов'язково чекати повномаштабного вторгнення, як Україна. Можна знищувати країну іншими шляхами, відключати світло, банківську систему тощо. Багато всього", - переконаний Зеленський.

Чи планує Путін завершити війну

На початку січня видання BILD поширило інформацію, що у німецькому уряді допускають, що правитель Росії Володимир Путін може скоро закінчити війну в Україні. Зазначається, що Кремль уже посилає відповідні сигнали росіянам і міжнародній спільноті.

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