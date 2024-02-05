Збройні Сили України два роки ведуть складні бої, щоб забрати якомога більше землі з-під окупації.

Президент України Володимир Зеленський розкрив Заходу відсоток тимчасово "не української" землі, яку потрібно відвоювати нашим Збройним силам.

За словами українського лідера, йдеться про 26% територій. Армія України понад два роки бореться, щоб забрати у ворога якомога більше окупованих земель, і зараз просування армії Росії зупинено.

"Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили", - сказав Зеленський італійському Rai1.

Також серед успіхів України він виділив єдність, якою вдалося об'єднати світових лідерів заради спільної мети - перемоги. За словами гаранта країни, перші дні війни були хаотичними: українці були налякані, вторгнення РФ виявилося для всіх несподіванкою - Росія напала на міста серед ночі.

Однак тепер люди відійшли від шоку і вже "все по-іншому", акцентував президент. "Люди були шоковані. Тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю і сім'ї", - заявив він.

Путін розкрив плани на окуповану Україну

Минулого тижня Путін в рамках свого виступу розкрив найближчі плани РФ на тимчасово окуповані українські території. За його словами, Росія планує для них "інтеграцію" - промислове включення до складу Росії протягом шести років.

Путін зазначив, що "ключові сфери" України і Росії повинні зрівняти в рамках однієї держави. Як оцінили в ISW, такі твердження свідчать про неготовність Путіна йти на будь-які поступки у війні.

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