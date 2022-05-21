Він зазначив, що це - українці.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чим пишається за три роки президентства.

Про це він сказав в інтерв'ю, яке траслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я думаю, що (за ці три роки - УНІАН) незмінна повага до наших людей... Я завжди вірив в українських людей. Ця війна і ця міцність в об'єднанні - ще один, або навіть найголовніший, доказ моїх слів та моєї впевненості, доказ усьому світові... Я цим пишаюся", - зазначив президент.

Зеленський додав, що йому складно назвати якесь одне своє найбільше досягнення.

"Завжди для мене була велика складність - мені й про себе говорити або про мої кроки, або про кроки тих, хто поруч зі мною", - сказав він.

На думку глави держави, оцінювати результат необхідне вже, коли "ти дійшов до кінця" і коли цей результат вже абсолютно зрозумілий.

"Результат і оцінку того, що ми робимо, як це починалося і чим це закінчиться, можна сказати саме тоді, коли це закінчиться", - додав він.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в українську державу.

Влада Росії не оголосила Україні війну - в Кремлі стверджують, що йде "спецоперація", в тому числі для "денацифікації" українців.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував й мирних жителів, зокрема на Київщині, а також у Луганській та Донецькій областях. Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Київській області, але згодом регіон зачистили від супротивників. Також супротивникові вдалося захопити, зокрема, частину Херсонщини, Луганщини Запорізької області.

Пізніше окупанти пішли у наступ на сході нашої країни.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що війна проти Росії входить у фінальну фазу, під час якої буде контрнаступ та звільнення захоплених територій.

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