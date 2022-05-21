На порядку денному - обмін, деокупація і мир.

Президент Володимир Зеленський все ще готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але цілі цих переговорів змінюватимуться в залежності від того, коли відбудеться зустріч.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону.

"Мета змінюється. Як гібридна війна, так, чесно, буде гібридний мир. І гібридні зустрічі. От наприклад, якби ми сьогодні зустрічалися, до речі, питання Маріуполя також було би в адженді. Якщо ми будемо зустрічатися за два місяці - може бути, цього питання вже не буде", - відповів Зеленський.

На порядку денному - обмін, деокупація і мир.

"Вона (адженда - ред.) така була на початку, але не було конкретики через відсутність конкретники результатів поточної війни. Сьогодні та чи інша конкретика, ми розуміємо ризики... Від нас багато речей залежить, але й багато речей залежить від Росії. Не говорячи з ними, ми повинні констатувати тільки той результат, до якого дійшли", - додав він.

Зеленський наголосив, що Україна хоче повернення територій і закінчення війни. "Але як це буде, коли це буде - залежить від часу, коли буде розмова з Путіним".

"Розмова України і Росії точно буде, але ми не знаємо, у якому форматі: з посередниками, без посередників, у широкому колі чи рівні президентів...", - зазначив Зеленський.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують спроби захопити Донецьку і Луганську область, населені пункти в регіоні рашисти обстрілюють цілодобово.

Дотепер бої точаться в околицях Сєвєродонецька, важка ситуація в Попасній і Золотому, уточнив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На сході відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньованих автомобілі і 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Крім того, на думку Інституту вивчення війни, російські війська намагаються повернути старі позиції на північ від Харкова. Це відбувається або з метою відтягнути сили ЗСУ, що контрнаступають в області, або зміцнити оборону в тому напрямку.