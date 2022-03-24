Зеленський каже, що для нього – велика честь бути президентом таких людей, як в Україні.

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє повсякденне життя під час війни.

Так, в інтерв'ю la Repubblica очільник держави розповів, скільки годин він спить та як часто розмовляє зі своєю родиною.

"Я завжди спав не дуже багато – звик до такого режиму, це не проблема. А от спілкування із родиною хотілося б більше, це правда. Але так обов’язково буде", - сказав Зеленський.

Він нагадав, як після перемоги на президентських виборах в своїй інавгураційній промові сказав громадянам України – "Кожен з нас президент".

"Маючи на увазі, що всі ми рівні і на всіх нас – відповідальність за майбутнє нашої країни. Сьогодні кожен із нас – захисник своєй землі, своєї держави і нашого спільного майбутнього. Я пишаюся громадянами України – військовими і цивільними, волонтерами, медиками, вчителями, водіями, нашими дітьми, які змушені переживати ці страждання… Для мене – велика честь бути президентом таких людей", - сказав очільник України.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав росіян рятувати своїх синів від війни та розповідати правду про війну Росії проти України.

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