Президент зізнався, що Україна наодинці ніколи не зможе повернути Крим - їй потрібна підтримка на міжнародному рівні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що синергія зусиль учасників "Кримської платформи"повинна змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо повернення півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час саміту "Кримської платформи" в Києві.

"Сьогодні, 23 серпня 2021 року, відбувається дуже важлива знакова подія. Вперше з часів окупації українського півострову це питання винесене на найвищий міжнародний рівень, і я щиро вітаю 46 делегацій учасників першого саміту "Кримської платформи", - сказав він.

Читайте такожУ Києві розпочався саміт" Кримської платформи": онлайн-трансляціяЗеленський нагадав, що понад 7 років тому Росія окупувала Крим, який за площею більший за деякі країни.

Він підкреслив, що РФ є однією із держав-гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом та однією з держав-членів Ради безпеки ООН.

"Український Крим був гарантією регіональної стабільності. А зараз можна сказати, що це порохова діжка. Адже з початку окупації Москва втричі збільшила свою військову присутність на нашому українському півострові. Із всесвітньо відомого курорту сьогодні Крим перетворився на військову базу, став плацдармом для подальшого розширення впливу РФ на регіон Чорного моря. Крим перетворився на територію, де грубо та системно порушуються права та свободи людини", - підкреслив президент.

За його словами, окупація Криму ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки, принципів територіальної цілісності та недоторканості кордонів.

Відтак, Зеленський впевнений, що без відновлення довіри до цієї системи жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини територій.

"Політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримання понад 100 політичних в’язнів, тортури, придушення свободи ЗМІ та віросповідання, експропріація власності, примусові демографічні зміни, незаконний призов громадян до російської армії на тимчасово окупованому півострові, пропаганда війни серед дітей у школах - такими, на жаль, сьогодні є реалії, сумні реалії, українського півострова Крим", - розповів він.

Глава держави підкреслив, що влада робитиме усе, щоб повернути півострів, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи.

Читайте такожГлава МЗС Туреччини в ході Кримської платформи "пропісочив" РФ"Наодинці Україна ніколи не зможе повернути Крим, нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупації півострову… Наші спільні зусилля допомогли б позбутися збройної агресії і зупинити агресію на тимчасово окупованих територіях не тільки Криму, а й українського Донбасу. Але поки що ми не повернули Крим Україні", - зауважив він.

Президент нагадав, що тимчасова окупації українського півострова розпочалася 20 лютого 2014 року і триває 2 тис. 741 день.

"Занадто багато часу було втрачено… Ми більше не повинні втрачати жодного дня. Україна спільно з нашими друзями, міжнародними партнерами, учасниками "Кримської платформи" починає писати нову главу в історії України та українського Криму - главу про деокупацію, адже саме деокупація - це кінцева мета моя, нашої держави, роботи "Кримської платформи". Синергія наших зусиль має змусити Росію сісти за стіл перемовин щодо повернення півострову", - сказав він.

Що таке Кримська платформа

"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований президентом Володимиром Зеленським для якнайшвидшої деокупації Криму, а також посилення тиску на Росію і захисту прав людей, які проживають на півострові. Платформа повинна буде діяти на декількох рівнях: глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, у вимірі міжпарламентського співробітництва, у форматі експертної мережі.

Інавгураційний саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня.

Саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шлях реінтеграції Криму за права людини і сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Нагадаємо, на "Кримській платформі" 23 серпня планується прийняти документ під назвою "Кримська Хартія", який засудить політику Росії по відношенню до окупованого Криму.

Всього "Платформу" відвідають представники 45 країн і міжнародних організацій. На рівні президентів на саміті будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.

Автор: Антоніна Доломанжи