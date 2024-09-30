Зеленський шукає посилення підтримки, але США 'знизали плечима', - WSJ

Український лідер не зміг домогтися основної мети - дозволу на удари по території Росії далекобійною зброєю західних партнерів.

Прохолодний прийом президента України Володимира Зеленського в США цього тижня показав, що його можливості стають все більш обмеженими після 2,5 років війни.

Як пише The Wall Street Journal, під час серії зустрічей у Нью-Йорку та Вашингтоні Зеленський просував свій "план перемог"", прагнучи отримати більше зброї та гарантій безпеки від США та їхніх союзників. Це мало б надати Україні додаткові важелі впливу на Росію.

Проте представники адміністрації Байдена, які тривалий час остерігалися ескалаційних кроків, що могли б спровокувати Москву, поставилися до пропозицій з обережністю та висловили бажання отримати більше деталей. Президент Байден оголосив про новий пакет вже затвердженої військової допомоги, але відмовив у головній вимозі Зеленського - дозволі на використання ракет великої дальності для ударів по території Росії.

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Колишній президент Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським повторив, що його пріоритетом є "швидке припинення війни за допомогою чесної угоди для обох сторін", але не уточнив, яким чином цього можна досягти. Трамп також зазначив, що має "дуже добрі стосунки" з Путіним і висловив надію на поліпшення відносин із Зеленським.

"Сподіваюся, у нас буде більше гарних стосунків", - додав Зеленський.

Зусилля Зеленського отримати значний імпульс підтримки з боку США, найважливішого іноземного партнера України, свідчать про складний і небезпечний шлях попереду.

Українські війська на сході стикаються з найбільш серйозною ситуацією за останні місяці, коли російські сили проводять наступальні дії вздовж лінії фронту. Однією з цілей є Покровськ - ключовий український логістичний центр. Захоплення цього міста допомогло б Росії досягти головної мети - повного контролю над Донецькою областю, яку Кремль вже оголосив частиною Росії.

Хоча українські війська завдають значних втрат ворогу, вони стикаються з серйозною перевагою Росії в чисельності та озброєнні. Зеленський наголошує, що Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб завдавати ударів по російській території та зменшити тиск на фронті.

Проте Байден відмовився зняти обмеження, попри відкриті заклики з боку Києва, європейських союзників та деяких членів Конгресу, які вважають, що така допомога необхідна для стримування Росії. Байден заявив, що продовжуватиме підтримку України, оголосивши новий пакет допомоги на суму близько 8 мільярдів доларів. Віцепрезидентка та кандидатка на посаду президента Камала Гарріс також пообіцяла подальшу підтримку під час зустрічі із Зеленським.

Деякі європейські союзники закликають до більш рішучих дій з боку США. Так, президент Фінляндії Олександр Стубб та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявили, що погрози Путіна щодо ескалації виявилися марними. Ландсбергіс підкреслив, що, навіть якщо Росія посилить конфлікт, це необхідний ризик, оскільки "це війна, яку потрібно виграти". Найгіршим результатом, за його словами, було б, якби Україна програла.

Деякі члени НАТО вважають, що Україні потрібно більше зброї та гарантій безпеки від Альянсу для захисту від Росії.

"Зараз, після двох з половиною років війни, зрозуміло, що це не лише питання України. Це питання Росії та її імперських амбіцій", - заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Путін не може перемогти"

Однак без значного збільшення кількості зброї мета Зеленського повернути всі окуповані території виглядає далекою. Останніми місяцями його риторика змінилася - тепер він зосереджується на необхідності отримати достатню підтримку, щоб "примусити Росію до миру", як він заявив на Генеральній Асамблеї ООН.

Після зустрічі з Трампом Зеленський сказав: "Ми згодні, що війну потрібно зупинити. Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти".

Трамп, у свою чергу, припустив, що обидві сторони прагнуть припинення війни, і він вірить у можливість домовитися про швидке вирішення конфлікту. Однак в Україні та Європі є побоювання, що така угода може призвести до припинення підтримки Києва, що змусить Україну укласти невигідну угоду з Росією.

Деякі республіканці, зокрема сенатор Марко Рубіо, підтримують ідею, що війна завершиться переговорами, хоча не всі впевнені, що це станеться швидко.

Тим часом Путін не демонструє жодної зацікавленості у переговорах, за винятком варіантів, які передбачають втрату територій Україною та її перетворення на васала Москви.

Повернувшись в Україну, Зеленський у неділю повідомив, що 14 людей отримали поранення внаслідок авіаудару Росії по Запоріжжю. "Росія щодня скидає близько 100 потужних плануючих бомб", - сказав він, назвавши це "щоденним російським терором".

"Це постійне нагадування всім нашим партнерам, що Україні потрібно більше засобів дальньої дії, більше протиповітряної оборони та більше санкцій проти Росії", - підсумував Зеленський.

Візит Зеленського в США - що повідомлялося

Володимир Зеленський у США представив низці політиків план перемоги над Росією, який розробила українська сторона. Зокрема, лідер України презентував документ Джо Байдену, а також кандидату на пост глави Штатів Дональду Трампу.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що адміністрація Байдена вивчає план перемоги, представлений президентом України. Після цього Зеленський повідомив, що Київ перебуває "в діалозі" з американським керівництвом щодо зняття заборони на глибокі удари по російській території західною зброєю.

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