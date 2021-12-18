Україна бере участь у цій програмі Європейського Союзу з 2016 року, результатом чого є 38 міжнародних проектів за участю українських організацій у співпраці зі 117 партнерськими інституціями з 29 країн Європи.

Президент Володимир Зеленський схвалив ратифікацію угоди з ЄС про участь України у програмі "Креативна Європа".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави підписав ініційований ним закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі "Креативна Європа" (2021-2027)" №1963-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня.

Закон ратифікує угоду між Україною та ЄС про участь нашої країни у програмі "Креативна Європа", вчинену 12 жовтня в Києві.

Читайте такожУ МЗС України сказали, чи є загроза скасування безвізу з Євросоюзом

"Україна бере участь у згаданій програмі Європейського Союзу з 2016 року, результатом чого є 38 міжнародних проектів за участю українських організацій у співпраці зі 117 партнерськими інституціями з 29 країн Європи. Стратегія зовнішньополітичної діяльності України передбачає продовження активного співробітництва з ЄС у науковій, освітній і культурній сферах, зокрема, шляхом участі в програмі Євросоюзу "Креативна Європа" тощо", - йдеться у повідомленні.

Водночас приєднання до програми потребуватиме від України сплати фінансового внеску, який складається з внеску на операційну діяльність і збору за участь, та має форму щорічної оплати.

"За попередніми розрахунками Європейського Союзу, фінансовий внесок нашої країни, зокрема, у 2022 році, може становити 883 тис. євро. Сплата забезпечуватиметься коштом асигнувань, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики України у державному бюджеті", - пояснили у прес-службі ОП.

Передбачається, що продовження участі України у програмі ЄС "Креативна Європа" до 2027 року сприятиме реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі через активну співпрацю в галузі культури.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Таня Поляковська